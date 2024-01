Salario minimo: Lombardo (Azione), non ci arrenderemo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in commissione politiche Ue "ho portato avanti diversi emendamenti alla legge di delegazione europea 2022-2023: proposta sul salario minimo legale, concorrenza sulle concessioni balneari, modifiche alla direttiva Ets marittimo per tutelare i porti mediterranei. Sul salario minimo legale c'è stata bagarre in Aula con la maggioranza che ha tenuto 8-7 con il voto decisivo del presidente di commissione. Il voto del presidente è legittimo, ma inopportuno. Peccato anche per le assenze nei banchi delle opposizioni perché avremmo potuto sovvertire il voto e dare un segnale importante per tantissimi cittadini che lavorano sotto la soglia minima di 9 euro. Ma non ci arrenderemo perché sono convinto che presto la Commissione europea avvierà una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia dichiarando l'inadempimento rispetto al tema del lavoro povero". Lo scrive sui social Marco Lombardo, senatore di Azione. (Rin)