Usa: attacco hacker contro la contea di Fulton, bloccati diversi sistemi governativi

- Diversi sistemi governativi della contea di Fulton, in Georgia, sono stati bloccati a seguito di un attacco informatico che è ancora in corso. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che per ora non è chiaro quando sarà possibile riattivare i sistemi colpiti dall’attacco. Al momento, diversi servizi come l’accesso agli atti giudiziari e ai portali per il pagamento delle tasse risultano bloccati. Anche l’ufficio della procuratrice distrettuale Fani Willis, responsabile di coordinare il processo per interferenze elettorali in Georgia nei confronti di Donald Trump, attualmente non ha accesso ai telefoni, alla connessione internet e al sito web del tribunale. Le fonti hanno precisato che al momento non è stato riscontrato alcun legame tra l’attacco e il processo contro l’ex presidente. Anche la sezione di Atlanta del Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha affermato di essere al corrente della situazione e in contatto con le autorità della contea, senza fornire ulteriori dettagli in merito alla natura dell’attacco. (Was)