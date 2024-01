Piano Mattei: Cirielli, è cornice in cui mettere contenuti con Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro impegno speciale e particolare è quello di far sì” che le risorse del Piano Mattei possano servire “per l'obiettivo principale, che quello di aiutare i paesi del Sud globale a svilupparsi, senza inquinare”. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, intervenendo in occasione del convegno “Sud polo magnetico - Il Piano Mattei” in corso alla Camera dei deputati nell’ambito della conferenza Italia-Africa. In questi giorni “la sinistra ha detto che si tratta di un piano vuoto, un piano dove non c'è scritto niente: fate pace col cervello” perché “se noi non abbiamo scritto nulla è perché lo dobbiamo scrivere insieme agli africani. Il Piano Mattei disegnato dalla Meloni è un'idea, è un quadro dove vanno messi i contenuti”. (Rin)