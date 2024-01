Sanità: Speranza (Pd), non possiamo cancellare lezione del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto preoccupato perché avevamo detto tutti, durante la pandemia, mai più tagli, mai più disinvestimenti, e invece, passata l’emergenza, ci stiamo trovando esattamente dove eravamo prima, e questo per me è inaccettabile. Non possiamo cancellare la lezione del Covid”. Lo ha detto il deputato del Partito democratico, Roberto Speranza, in occasione della presentazione, presso la sala della Regina di Montecitorio, del suo libro "Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute". (Rin)