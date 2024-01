Sanità: Ascani (Pd), in gioco anche la salute della nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Discutere il libro di Roberto Speranza sulla fase più dura dell'emergenza Covid è importante non solo perché si tratta di una preziosissima memoria di che cosa è stato, ma soprattutto perché, a partire dalle lezioni importanti di quei momenti così difficili, offre una visione per il futuro del nostro sistema sanitario, una visione di come realizzare appieno oggi, nel 2024, quell'articolo 32 della nostra Costituzione che sancisce il diritto alla salute e di come questo diritto debba essere il perno dello sviluppo del nostro Paese. E, permettetemi di aggiungere, di come il diritto alla salute universale debba essere anche il cuore della battaglia politica delle forze progressiste". Lo ha dichiarato Anna Ascani, deputata del Partito democratico e vicepresidente della Camera, in occasione della presentazione, presso la sala della Regina di Montecitorio, del libro "Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute", di Roberto Speranza. "Le idee contenute in questo libro sono di grande stimolo per ispirare la nostra azione politica - ha continuato Ascani -. L'appuntamento di oggi rappresenta una preziosa opportunità per quanti, come noi, credono che su questo terreno sia in gioco non solo la salute di ognuno di noi ma quella stessa della nostra democrazia". (Rin)