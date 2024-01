MO: Romano (Pd), basta gogna mediatica, attivarsi per cessate il fuoco e processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile la gogna mediatica perpetrata contro chi difende il diritto ad esistere del popolo palestinese e che sta esplodendo nuovamente in queste ore a Milano nei confronti di militanti ed esponenti PD, tra cui Lorenzo Pacini, per essere scesi in piazza chiedendo il cessate il fuoco. Le oltre 25mila vittime civili, principalmente donne e bambini, e l'azzeramento di intere città, scuole ed ospedali compresi, sono fatti incontrovertibili. Fatti di cui il governo Netanyhau è pienamente responsabile e conscio, come dimostrano le dichiarazioni sul bombardare con l'atomica, sui palestinesi "animali" o sulla volontà di radere al suolo e poi occupare Gaza. Questo non può né deve portare nessuno ovviamente a negare la gravità assoluta della strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre a danno dei civili israeliani o a riabilitare l'estremismo antisemita di Hamas. L'antisemitismo che si è risvegliato anche qui in Europa e in Italia è un cancro che dobbiamo contrastare con ogni mezzo a disposizione e che riconduce alle pagine più oscure della nostra storia nazionale. Solo condannando in modo lucido chiunque, con le sue azioni, uccida civili innocenti e pianifichi o inciti allo sterminio di un altro popolo, possiamo mantenere la nostra umanità e farci promotori di pace, chiedendo con forza un cessate il fuoco immediato e il riconoscimento di uno stato palestinese nei confini previsti dall'Onu. Per ottenere questo risultato è necessario agire a livello internazionale contro i gravissimi i crimini del Governo Netanyhau e al contempo congelare i patrimoni dei leader di Hamas nel mondo. Serve una nuova generazione politica, in Israele e in Palestina, che riapra il dialogo e costruisca un futuro con due Stati in cui la vita di ogni essere umano abbia lo stesso valore, senza distinzione di credo o di appartenenza nazionale (Com)