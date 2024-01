Napoli: Turi (commercialisti), Zes unica volano per economia Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per centrare l’obiettivo, Maria Cristina Gagliardi, consigliere delegato dell’Odcec partenopeo, ha evidenziato che “sarà istituito un tavolo tecnico permanente che farà da raccordo tra istituzioni, professioni, imprese e territorio. Il commercialista avrà un ruolo strategico nella selezione dei settori da promuovere e rafforzare nelle linee di azione da intraprendere per rendere l’azione efficiente”. Secondo Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione industriali di Napoli “Immaginare che tutte le aree del Mezzogiorno possano godere delle medesime agevolazioni è sicuramente un obiettivo e una prospettiva di grande interesse ma occorre essere molto attenti su quella che è l’effettiva efficacia dello strumento, laddove dovessero nascere problemi di carattere tecnico-amministrativo. Auspichiamo che la struttura centrale proceda con celerità per agevolare l’attrazione degli investimenti. E’ una sorta di ritorno al passato, che da tanti era stato criticato e, invece, oggi molti rivorrebbero. Mi riferisco ai tempi della Cassa per Mezzogiorno”. Sull’importanza del provvedimento si è espresso anche Ferdinando Natali, head of region sud Unicredit: “E’ senza ombra di dubbio lo strumento di politica industriale più importante per il Mezzogiorno. C’è un grandissimo cambiamento alle porte, con la precedente impostazione erano decollate le zone economiche speciali e attendiamo di capire come verrà realizzata la Zes unica pronti a stare al fianco delle imprese e a sostenerne i principali progetti sul territorio con rinnovato entusiasmo”. All’iniziativa hanno partecipato Stefano Ducceschi, presidente della Commissione Zes; Riccardo Resciniti, professore ordinario di Economia dell’Università del Sannio; Charles Lobdell, console ufficio politico-economico del Consolato generale Usa a Napoli. (Ren)