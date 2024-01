Germania: il ministero della Difesa pianifica lo sviluppo di una propria Ia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco sta pianificando lo sviluppo di un suo servizio di intelligenza artificiale (Ia), “una sorta di ChatGpt”, al fine di rendere più efficiente la sua amministrazione. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che soluzioni Gpt sono già utilizzate dal Land del Baden-Wuerttemberg e dal gruppo per la tecnologia tedesco Bosch. L'obiettivo del dicastero è fornire un servizio Gpt “per l'Intranet delle Forze armate (Bundeswehr) “nei prossimi uno o due anni”, ha dichiarato il generale di squadra aerea Michael Vetter. Direttore del dipartimento per la tecnologia cibernetica e informatica del ministero della Difesa tedesco, il generale ha aggiunto: “Il tema di come elaboriamo i nostri dati in modo da poter utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera sensata è per noi una priorità assoluta”. Intanto, per coordinare l'utilizzo dell'Ai nel governo federale, la Cancelleria di Berlino ha istituito un gruppo di lavoro interministeriale sulla gestione dei dati. Con riguardo alla soluzione Gpt per l'Intranet della Bundeswehr, Vetter ha chiarito che questo strumento non verrà sviluppato in autonomia dal ministero della Difesa, ma in collaborazione con un partner. Secondo “Handelsblatt”, si potrebbe trattare di Bwi, azienda per l'informatica di proprietà del dicastero competente per gestione, sviluppo e manutenzione della sua infrastruttura digitale. (Geb)