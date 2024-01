Giustizia: fondazione Einaudi, Reynders sbaglia su separazione delle carriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders "sbaglia sulla separazione delle carriere". La sua opinione "è frutto di scarsa informazione da parte sua o di non perfetta conoscenza del sistema giustizia italiano. Reynders è un politico belga e in quanto tale di un Paese che anch’esso, come dimostrano i recenti fatti legati alla vicenda ‘Qatargate’, ha seri problemi con il garantismo e persino con l’Habeaus Corpus". È quanto si legge in una nota della fondazione Luigi Einaudi. Il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, comunica "di aver immediatamente inviato una nota al Presidente dell’Alde, l’amico Ilhan Kyuchyuk, per chiedere spiegazioni in riferimento alla posizioni di Reynders ed eventualmente un incontro con il commissario stesso. Oltre a confrontarsi sul tema provvederà a fargli dono del suo ultimo libro ‘Non diamoci del tu’, attinente proprio al tema della separazione delle carriere dei magistrati. Da ultimo, il presidente Benedetto ha rammentato al presidente dell’Alde che tutti i partiti italiani facenti parte sia del partito Alde sia del gruppo parlamentare Renew Europe sono all’unisono schierati per la riforma della giustizia e per la separazione delle carriere”, conclude la nota della fondazione Luigi Einaudi (Com)