Gaza: Netanyahu, Israele non rilascerà “migliaia di terroristi” nell'accordo sugli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non ha intenzione di rilasciare “migliaia di terroristi” palestinesi in cambio della liberazione degli ostaggi trattenuti dai movimenti islamisti nella Striscia di Gaza. È quanto ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, riferendosi ai negoziati in corso per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco e il rilascio dei circa 130 prigionieri nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. Secondo quanto riferito oggi dal quotidiano israeliano “Haaretz”, il premier ha aggiunto che non fermerà l'operazione militare in corso a Gaza fino a che non saranno raggiunti gli obiettivi di “eliminare Hamas, liberare gli ostaggi e garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele”. (segue) (Res)