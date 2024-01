Gaza: Netanyahu, Israele non rilascerà “migliaia di terroristi” nell'accordo sugli ostaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di un nuovo accordo di scambio tra Israele e Hamas è entrata in una nuova fase ieri, 29 gennaio, dopo che sono trapelate informazioni su un accordo tra i negoziatori di Israele, Usa, Egitto e Qatar, in un incontro a Parigi, riguardante una tregua nella guerra a Gaza. "Israele ha espresso le sue riserve sulle condizioni, il che lascia intendere che nei prossimi giorni si vedrà un'accelerazione degli sforzi per risolvere l'ultimo aspetto che ne impedisce il completamento", ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita "Al Arabiya". Ieri la rete televisiva statunitense "Nbc" aveva rivelato che i negoziatori di Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar avevano concordato durante l'incontro svoltosi a Parigi un quadro per la conclusione di un nuovo accordo per lo scambio di prigionieri e detenuti. Secondo una fonte informata, l'accordo prevedrebbe un cessate il fuoco graduale a Gaza o una tregua fino a 45 giorni, la consegna di aiuti ai residenti della Striscia e il rilascio dei prigionieri palestinesi. Inoltre, l'intesa prevedrebbe il rilascio graduale dei restanti detenuti a Gaza, a partire da donne e bambini, con una prima fase in cui sarebbero rilasciati 35 detenuti da Hamas. (Res)