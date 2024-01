India: da domani al 9 febbraio la sessione parlamentare dedicata al bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprirà domani la sessione del parlamento dell’India dedicata al bilancio, come annunciato dal ministro per gli Affari parlamentari indiano, Pralhad Joshi. I lavori, in programma fino al 9 febbraio, saranno aperti da un discorso della presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. La ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, presenterà la proposta di bilancio il primo febbraio. Il parlamento federale indiano è bicamerale. La Camera del popolo (Lok Sabha), la camera bassa, si compone di un massimo di 552 deputati (attualmente sono 543), tutti elettivi, per un mandato di cinque anni, tranne due che possono essere nominati dal presidente della Repubblica in rappresentanza della comunità anglo-indiana. Il Consiglio degli Stati (Rajya Sabha), la camera alta, si compone al massimo di 250 consiglieri (attualmente sono 245), di cui dodici di nomina presidenziale; quelli elettivi vengono eletti dalle assemblee legislative statali in proporzione al numero degli abitanti per un mandato di sei anni, con il rinnovo di un terzo dei seggi ogni due. (segue) (Inn)