India: da domani al 9 febbraio la sessione parlamentare dedicata al bilancio (3)

- La sessione precedente, quella invernale, si è tenuta dal 4 al 21 dicembre ed è stata segnata dalle polemiche per la violazione alla sicurezza del 13 dicembre, quando due persone munite di fumogeni si sono introdotte nella Camera del popolo. L’intrusione è stata seguita da proteste dell’opposizione, punite con la sospensione di oltre 140 parlamentari tra Camera del popolo e Consiglio degli Stati, sospensione a sua volta oggetto di contestazioni. Per quanto riguarda il programma legislativo presentato dal governo, sono stati approvati 19 disegni di legge tra Camera e Consiglio. Tra i principali, passati in entrambi i rami del parlamento, ci sono i tre che sostituiscono il Codice penale indiano, il Codice di procedura penale e l’Indian Evidence Act: rispettivamente Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita e Bharatiya Sakshya Bill. È stata approvata da ambedue le camere anche la nuova disciplina della professione legale, l’Advocates (Amendment) Bill. Sono state varate nuove leggi sulla registrazione dei periodici e sulle telecomunicazioni: Press and Registration of Periodicals Bill e Telecommunications Bill. Inoltre, è stata licenziata una legge sulle nomine dei commissari elettorali: Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill. (segue) (Inn)