India: da domani al 9 febbraio la sessione parlamentare dedicata al bilancio (4)

- La sessione, infine, ha registrato l’approvazione di due disegni di legge sulla riorganizzazione dell’ex Stato di Jammu e Kashmir. I due testi – Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill e Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill – riguardano rispettivamente la riserva di quote di posti pubblici per le categorie svantaggiate e i seggi dell’assemblea legislativa. Per quanto riguarda le quote riservate nei posti di lavoro e negli istituti professionali ai membri delle caste e delle tribù riconosciute e di “altre classi arretrate socialmente ed educativamente”, è stata modificata la legge del 2014 che includeva in queste “altre classi” i residenti di villaggi dichiarati arretrati dal punto di vista sociale ed educativo; i residenti lungo la linea di controllo (Loc) e il confine internazionale e le “classi deboli e svantaggiate”. Quest’ultima categoria è stata sostituita da “altre classi arretrate definite di tanto in tanto dal governo”. Per quanto riguarda l’assemblea legislativa, è stata emendata la legge del 2019 portando il numero dei seggi a 90, di cui sette riservati alle caste riconosciute e nove alle tribù riconosciute (da 83, di cui sei per le caste). Inoltre, è stata data facoltà al luogotenente governatore di nominare nell’assemblea due membri, di cui una donna, della comunità dei “migranti kashmiri” ovvero persone emigrate dalla Valle del Kashmir o da qualsiasi altra parte dell’ex Stato di Jammu e Kashmir dopo il primo novembre 1989. (Inn)