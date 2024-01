Germania: sciopero del personale di sicurezza degli aeroporti il primo febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione dei sindacati dei servizi tedesca (Ver.di) ha indetto uno sciopero nazionale del personale di sicurezza degli aeroporti della Germania per l'intera giornata del primo febbraio. Come riferisce il quotidiano “Bild”, il sindacato ha comunicato che l'astensione dal lavoro interesserà gli cali di Amburgo, Brema, Hannover, Berlino, Colonia, Duesseldorf, Lipsia, Dresda, Erfurt, Francoforte sul Meno e Stoccarda. Con lo sciopero, la Ver.di intende esercitare pressione sulle trattative per il rinnovo del contratto collettivo, in cui chiede aumenti salariali. (Geb)