Caso Salis: Caudo-Biolghini (Rf), bene approvazione unanime mozione in Campidoglio

- L' Assemblea capitolina "ha votato per l'estradizione in Italia di Ilaria Salis, la giovane italiana detenuta da quasi un anno in Ungheria per aver manifestato contro il raduno fascista nel Giorno dell'onore". Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Roma futura in Campidoglio, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini. "Una mozione presentata dal gruppo consiliare di Roma Futura e promossa dalla consigliera Tiziana Biolghini fatta propria da tutta la maggioranza di centrosinistra su proposta della capogruppo del Pd, Valeria Baglio - proseguono -. Le immagini di Ilaria ammanettata e tenuta in condizioni che offendono la dignità umana segnalano ancora una volta come l'Ungheria sia ormai un Paese sempre più antidemocratico. Con questo voto chiediamo al sindaco di intervenire presso il governo perché intervenga immediatamente per ottenere il rientro in Italia di Ilaria come chiede la sua famiglia e il Comitato Ilaria Salis al quale va tutto il nostro sostegno". (Com)