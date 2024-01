Lombardia: in Consiglio approvata mozione per navigazione commerciale del fiume Po

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire una adeguata manutenzione dell’alveo del fiume Po nella tratta Cremona-Mantova e favorire specifici corsi di formazione per il personale della navigazione interna. È la richiesta della mozione presentata da Marcello Ventura (Fratelli d’Italia) e approvata oggi all’unanimità in Consiglio regionale. “In questi anni - ha spiegato Marcello Ventura - il porto di Cremona, che ha la possibilità di essere raggiunto via gomma senza ostacoli di accesso poiché non ci sono viadotti da superare o ponti con limitazioni di altezza o di portata, si è affermato come terminal strategico per l’imbarco e lo sbarco di grandi manufatti industriali. Per garantirne la piena agibilità ed efficienza è, però, di prioritaria importanza la manutenzione del Po, potenziando il dragaggio dei bassi fondali e sviluppando percorsi di formazione specifici per il personale della navigazione interna”. Nel corso del dibattito Riccardo Vitari (Lega) ha sostenuto che “migliorare le condizioni di navigabilità del bacino idrico del Po con interventi di manutenzione e dragaggio significa sostenere il sistema di trasporto su acqua favorendo la navigazione commerciale e turistica”. Matteo Piloni (PD) ha sottolineato l’importanza del “potenziamento strategico del porto di Cremona, anche nell’ambito della creazione della ‘Zona Logistica Semplificata’ che deve essere attivata prima possibile”. Regione Lombardia ha stanziato nel Bilancio di previsione un milione e 100 mila euro per il 2024 e il 2025 da destinare a AIPO (l’Agenzia interregionale per il fiume Po). Tra queste risorse ci sono anche quelle per le attività di dragaggio della tratta del fiume Po compresa tra Cremona e Mantova. (Com)