Libia: inviato Onu Bathily incontra alti ufficiali militari a Bengasi

- E’ necessario intensificare gli sforzi per attuare pienamente l’accordo di cessate il fuoco in Libia e che tutti i leader libici sostengano l’equa inclusione di tutte le regioni nei processi politici, economici e di sicurezza relativi al futuro del Paese. Lo ha detto a Bengasi l’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, nel corso di un incontro con gli alti ufficiali dell’est del Paese della Commissione militare congiunta 5+5 a Bengasi. “Abbiamo discusso della sicurezza e del panorama politico in Libia e abbiamo fatto il punto sulle sfide attuali”, ha scritto lo stesso Bathily su X (ex Twitter). (segue) (Lit)