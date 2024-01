Superbonus: Santillo (M5s), situazioni disperate ma governo se ne lava le mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il furore ideologico del governo contro il Superbonus ha addirittura portato l'Esecutivo a non accettare una proposta di proroga dell'agevolazione per una palazzina di Colli Aniene, che purtroppo era andata a fuoco finendo sotto sequestro”. Lo ha detto Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera, durante il dibattito in aula sul Dl Superbonus. “I cittadini che vivono in quell'immobile – ha proseguito – non hanno colpe e non si capisce con quale faccia il governo voglia negare loro l'opportunità di continuare a sfruttare l'agevolazione. Il governo fa come Ponzio Pilato anche di fronte a situazioni disperate, se ne sta lavando le mani". (Rin)