Italia-Etiopia: premier Ahmed su riconsegna velivolo “Tsehay”, giorno di grande orgoglio

22 luglio 2021

- Oggi è un giorno di grande orgoglio per gli etiopi poiché celebriamo la consegna ufficiale del velivolo “Tsehay” da parte del governo italiano. Lo scrive su X il primo ministro etiope Abiy Ahmed, che ha partecipato oggi alla cerimonia di consegna presso il museo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, frazione del comune di Bracciano, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Estendo la mia immensa gratitudine al primo ministro Giorgia Meloni per il suo sostegno nell’ultimo anno nel facilitarne il ritorno. 'Tsehay' (che significa 'sole' in tigrino, come la terza figlia dell’allora imperatore Haile Selassiè) è il primo aereo costruito in Etiopia nel 1935, grazie alla collaborazione dell'ingegnere tedesco e pilota dell'imperatore, Herr Ludwig Weber, e di etiopi", afferma Ahmed. (segue) (Res)