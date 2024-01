Italia-Etiopia: premier Ahmed su riconsegna velivolo “Tsehay”, giorno di grande orgoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna del velivolo A. VII Ethiopian da parte del governo italiano all’Etiopia "rappresenta un messaggio fortissimo che - all’indomani del vertice Italia Africa - vuole evidenziare il forte legame tra i nostri due Paesi e vuole rimarcare il valore del dialogo e dell’importanza della cooperazione internazionale", ha affermato da parte sua Crosetto in una nota. "A poco meno di un anno dalla visita del presidente del Consiglio ad Addis Abeba si è concretamente realizzata questa iniziativa promossa dai due capi di governo. Si conferma così il rapporto storico tra Etiopia ed Italia in un contesto che punta a una crescente cooperazione regionale tra Paesi africani”, ha aggiunto. A seguito di questa dichiarazione verrà infatti consegnato il velivolo A VII “Ethiopia 1” Tsehai, esemplare unico utilizzato dall'Aeronautica imperiale etiope agli inizi degli anni Trenta per voli di collegamento e addestramento. Esposto fino al 1941 nelle sale del nascente Museo dell'Aeronautica, all’epoca temporaneamente ubicato a Caserta, il velivolo è stato poi trasferito al Museo storico dell'Aeronautica militare di Vigna di Valle, dove è rimasto custodito fino ad oggi. L’aereo, con il supporto tecnico-logistico dell’Aeronautica militare, verrà successivamente trasportato in Etiopia per essere esposto presso un’apposita area museale del paese africano. (Res)