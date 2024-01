Svezia-Francia: premier Kristersson dopo incontro con Macron, firmato partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Svezia hanno riaffermato gli stretti legami, con accordi su energia nucleare, foreste e sicurezza. Lo ha scritto su X il premier svedese Ulf Kristersson, dopo l'incontro odierno con il presidente francese Emmanuel Macron. "In questa occasione abbiamo firmato un partenariato bilaterale strategico per l’innovazione per società sostenibili, digitali e resilienti. Questo ci renderà più sicuri e più forti", ha aggiunto Kristersson. (Sts)