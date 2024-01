Edilizia: Ance, investimenti in costruzioni in calo del 7,4 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2024 la previsione è di un calo degli investimenti in costruzioni del -7,4 per cento su base annua. È quanto emerge dall’osservatorio congiunturale Ance 2024 sull’industria delle costruzioni. Un risultato che risente del mancato apporto espansivo della manutenzione straordinaria (che nell’ultimo triennio è giunta a rappresentare il 40 per cento del mercato), a seguito del venir meno dello strumento della cessione del credito/sconto in fattura. Per tale comparto quest’anno si prevede, infatti, una flessione tendenziale del -27 per cento che riporta i livelli a quello pre-covid. Segni negativi anche per la nuova edilizia abitativa (-4,7 per cento) e non residenziale privato (-1 per cento); di contro, si prevede un’ulteriore e importante crescita negli investimenti in opere pubbliche (+20 per cento), legata alla necessaria accelerazione degli investimenti del Pnrr che assume un ruolo ancor più centrale per il sostegno all’economia e del settore delle costruzioni, a seguito del ridimensionamento del driver rappresentato dalle ristrutturazioni. Il settore conferma, per il terzo anno consecutivo, un’espansione dei suoi livelli produttivi +5 per cento su base annua. In soli tre anni gli investimenti settoriali sono aumentati di circa 75 miliardi, recuperando larga parte del gap produttivo dovuto alla crisi ultra-decennale (-92 miliardi). La crescita stimata per il 2023 (+5 per cento) risulta generalizzata a tutti i comparti e trainata, in particolare, dagli investimenti per la riqualificazione abitativa, stimolata ancora una volta dagli incentivi fiscali, oltre che dal comparto delle opere pubbliche, sul quale incidono positivamente due fattori quali Pnrr e chiusura fondi strutturali 2014-2020. (Rin)