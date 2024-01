Lombardia: in Consiglio approvata mozione per progetto sperimentale su natalità in Val Seriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata a larga maggioranza, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle, la mozione presentata da Michele Schiavi (Fratelli d’Italia) e sottoscritta da tutto il suo gruppo in cui si impegna la Giunta a promuovere una sperimentazione di interventi coordinati in favore della famiglia e della natalità sul territorio della Val Seriana, che da anni è protagonista di iniziative coordinate che stanno dando frutti significativi in termini di ripresa demografica. “L’esperienza della Comunità Montana della Val Seriana – ha precisato Schiavi – è stata mutuata da analoghe iniziative della Provincia Autonoma di Trento e potrebbe rappresentare una best practice per tutta la Regione utilizzando la rete dei Centri per la famiglia”. Nel dibattito sono intervenuti i Consiglieri Jacopo Scandella (Pd), Lisa Noja (Azione-Italia Viva), Paola Pizzighini (Movimento 5 Stelle) e Silvia Scurati (Lega) che hano espresso in varia forma un sostanziale apprezzamento per il documento. Così ha fatto anche l’Assessore alla Famiglia Elena Lucchini che, nell’annunciare il parere favorevole della Giunta, ha precisato che le ATS lombarde hanno già selezionato 48 progetti di sostegno alla famiglia e alla natalità che verranno gestiti dalla rete dei Centri per la Famiglia. Nell’anno in corso sono stati stanziati complessivi 21,5 milioni di euro per finanziare la rete dei Centri per la famiglia: l’Assessorato si farà carico di convocare un tavolo di confronto con la Comunità Montana della Val Seriana per approfondire le azioni in atto ed eventualmente trasferirle a tutta la rete regionale di sostegno alle famiglie. (Com)