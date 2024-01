Sport: Quintieri (Ics), servono tre miliardi di euro per efficientamento energetico impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve “un efficientamento energetico del parco sportivo nazionale” per cui “sono stati stimati costi di oltre tre miliardi di euro da utilizzare su oltre 50 mila strutture”. Lo ha detto il presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Ics), Beniamino Quintieri, in occasione della presentazione della prima ricerca di sistemasull'industria sportiva a cura dell'Istituto per il credito sportivo (Ics) e di Sport e salute spa (Ses), in corso al circolo del tennis a Roma. “Più della metà degli impianti sportivi, i quali sono ad alta intensità energetica, hanno oltre 30 anni di vita e per la loro riqualificazione energetica è necessario un forte impegno in termini di investimenti”, ha concluso. (Rin)