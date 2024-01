Venezuela: da Usa nuove misure restrittive dopo arresto degli oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha ordinato l’arresto di diversi membri dell’opposizione e vietato la partecipazione di candidati alternativi alle elezioni di quest’anno: azioni che non sono coerenti con gli impegni presi nel quadro degli accordi di Barbados firmati lo scorso ottobre. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ricordando che alla luce degli accordi gli Stati Uniti hanno sospeso alcune delle sanzioni imposte nei confronti delle aziende operanti nel comparto energetico venezuelano. “In risposta alla mancanza di progressi da parte di Maduro e dei suoi rappresentanti, gli Stati Uniti non rinnoveranno il provvedimento in scadenza il 18 aprile del 2024”, ha annunciato Miller, aggiungendo che è stata revocata anche la licenza generale che ha autorizzato alcune transazioni che coinvolgono Minerven, la compagnia mineraria statale venezuelana. Le persone e le entità legali Usa avranno due settimane di tempo per annullare tutte le transazioni precedentemente autorizzate in base alla licenza. “Gli Stati Uniti continuano a sostenere un dialogo costruttivo tra le parti politiche in Venezuela, e le aspirazioni democratiche dei cittadini: continueremo a lavorare con la comunità internazionale per tornare alle condizioni stabilite dagli accordi di Barbados, che rappresentano la via migliore per porre fine alla crisi economica, politica e umanitaria che sta attraversando il Paese”, ha concluso. (Was)