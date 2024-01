Sardegna: minacce di morte a consigliera comunale di Burgos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Minacciata di morte affinché lasci il Consiglio comunale. Accade a Burgos, nel Sassarese. Nel mirino una consigliera, Silvana Pisanu, oggetto di un primo messaggio di minacce apparso su un muro alla periferia del paese dopo Capodanno. Un'altra minaccia è comparsa qualche giorno fa su un cartello a pochi passi dalla sua casa riportante scritte intimidatorie. Diversi bossoli sono stati rinvenuti per terra. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Bono. Solidarietà a Silvana Pisanu è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale, Michele Pais a nome di tutta l'assemblea sarda. “Il dissenso non può e non deve mai essere espresso con metodi antidemocratici che hanno lo scopo di destabilizzare le Istituzioni e creare paura. Massima vicinanza – scrive il Pais - alla consigliera, al sindaco e all’intero consiglio comunale. Sono certo che, in attesa che le indagini facciano piena luce su questi gravissimi atti non degni di una società civile, gli amministratori non si faranno intimidire e proseguiranno ad agire, come sempre, con la massima trasparenza e spirito di servizio”.(Rsc)