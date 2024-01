Caso Salis: Patuanelli (M5s), presentata a Camera e Senato richiesta informativa Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo presentato, sia alla Camera, sia al Senato, una richiesta di informativa urgente per Giorgia Meloni sul caso Salis. Così in una nota Stefano Patuanelli, capogruppo M5s in Senato. “Le condizioni in cui è stata ammanettata Ilaria nel tribunale ungherese sono indegne e inaccettabili. Vogliamo sapere se, nei suoi numerosi incontri, la Premier ha mai parlato con Orban della situazione di Ilaria. Se il governo, tramite la Farnesina, era a conoscenza di quanto sta accadendo e se Meloni, per tutelare i suoi rapporti con Orban, chiuderà gli occhi dinanzi al vergognoso trattamento che sta subendo una cittadina italiana", aggiunge. (Rin)