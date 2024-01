Sport: Quintieri (Ics), pratica aumentata del 15 per cento al sud e del 25 per cento al centro-nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “negli ultimi 20 anni la pratica sportiva, al sud, è aumentata del 15 per cento, mentre al centro-nord del 25 per cento”. Lo ha detto il presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Ics), Beniamino Quintieri, in occasione della presentazione della prima ricerca di sistema sull'industria sportiva a cura dell'Istituto per il credito sportivo (Ics) e di Sport e salute spa (Ses), in corso al circolo del tennis a Roma. “Questi dati evidenziano il dualismo nord-sud, che è forte nello sport”, ha concluso. (Rin)