Rpt-Lazio: transizione energetica, tavolo tra Regione e Unindustria per nuovo modello sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo "potremo avviare insieme programmi e strategie mirate che siano davvero capaci di rendere le aziende sempre più competitive, con un vantaggio per la nostra economia e, per via della loro maggiore sostenibilità, con beneficio per l’ambiente. Possiamo costruire un vero e proprio modello Lazio, per rendere la nostra regione capace di attrarre nuovi investimenti e nuove imprese - continua l’assessore Palazzo -. I tempi sono ormai maturi per affrontare in maniera seria e non meramente ideologica il tema della sostenibilità ambientale. Si tratta della vera sfida che attende tutti noi: imprese, istituzioni e cittadini. Quello che abbiamo già avviato è un percorso di accompagnamento verso il cambiamento che va vissuto per quello che è: una opportunità. Del resto, le aziende del Lazio hanno già iniziato a investire sulle fonti rinnovabili e sono impegnate sul fronte del risparmio energetico", conclude l’assessore Palazzo. (Com)