Polonia: convenzione di Istanbul, Tusk ritira questione di costituzionalità del passato governo

- Il premier polacco Donald Tusk ha ritirato una questione di costituzionalità sulla convenzione di Istanbul che era stata presentata dal governo del suo predecessore, Mateusz Morawiecki. Lo ha reso noto il capo dell’esecutivo di Varsavia in conferenza stampa. Il ritiro della questione depositata al Tribunale costituzionale “mette fine – spero definitivamente – a un futile disputa in merito a una convenzione ovvia, su cui abbiamo trovato un accordo anni fa”, ha detto Tusk, che era primo ministro anche all’epoca della firma. La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è stata firmata da 45 Paesi Ue e ratificata da 34. La Polonia ha firmato la convenzione nel dicembre 2012 e l’ha ratificata nel 2015. “La tutela delle donne e dei minori contro la violenza è qualcosa che non dovrebbe mai essere oggetto di disputa politica ma anzi una preoccupazione comune da attuare a livello legislativo il più rapidamente possibile”, ha aggiunto Tusk. Nel luglio 2020 l’ex premier Morawiecki aveva sottoposto la convenzione al vaglio del Tribunale costituzionale nella presunzione che non fosse in linea con la Costituzione polacca. (Vap)