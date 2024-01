Lazio: Tidei (Iv), lavori Consiglio sempre più bloccati, calendarizzare leggi opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oltre dieci mesi dall’insediamento della Giunta Rocca, "prosegue l’immobilismo del centrodestra, che di fatto non porta alcuna proposta di legge in aula e non discute di tematiche serie e concrete per migliorare la vita dei cittadini nelle varie commissioni". Lo afferma in una nota la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei. "Quello che nei primi mesi della nuova consiliatura poteva essere dovuto a una fisiologica fase di ambientamento, con il passare del tempo è divenuto ormai una prassi: alla Pisana, a causa della mancanza di iniziativa della maggioranza, si lavora pochissimo e di fatto non si svolge il compito per il quale siamo stati eletti - aggiunge Tidei -. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo è avvilente e per molti versi inaccettabile. I cittadini si rispettano lavorando con impegno e costanza e adottando provvedimenti legislativi in grado di migliorare la loro vita quotidiana. A questo punto, considerata la sordità e l’immobilismo della maggioranza, chiederemo che vengano calendarizzate direttamente in aula, come previsto dal Regolamento del Consiglio, alcune delle proposte di legge presentate dai consiglieri di opposizione in questi mesi e tenute ferme inspiegabilmente dal centrodestra”, conclude la capogruppo Tidei. (Com)