Ue: Commissione approva sostegno italiano a investimenti su idrogeno verde in processi industriali

- La Commissione europea ha approvato un piano italiano da 550 milioni di euro a sostegno di investimenti per l'uso dell'idrogeno nei processi industriali, al fine di promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green deal. La misura, spiega l'esecutivo europeo in una nota, è stata approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato e prevede il sostegno agli investimenti che consentano di sostituire il metano e altri combustibili fossili con l'idrogeno rinnovabile, anche in combinazione con l'elettrificazione o con miglioramenti significativi dell'efficienza energetica nei processi industriali. Nel quadro della misura, finanziata mediante risorse assegnate al Pnrr, gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, destinate alle imprese che dipendono dai combustibili fossili come fonte di energia, o come materia prima, per i processi produttivi in settori industriali italiani. "I progetti ammissibili devono determinare una riduzione di almeno il 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai processi di produzione, oppure a una riduzione di almeno il 20 per cento del consumo energetico rispetto ad oggi", si legge nella nota della Commissione Ue. (segue) (Beb)