Ue: Commissione approva sostegno italiano a investimenti su idrogeno verde in processi industriali (2)

- Per poter fruire della misura, le imprese devono passare dall'impiego di carburanti fossili a quello dell'idrogeno rinnovabile e possono combinare questi investimenti con altri per elettrificare i processi produttivi o migliorare in modo significativo la loro efficienza energetica. La Commissione ha constatato che il piano italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. Gli aiuti, infatti, non supereranno i 200 milioni di euro per beneficiario; non supereranno le intensità di aiuto stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione; e saranno concessi entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, in tutti gli investimenti relativi all'idrogeno, per garantire che sia conseguita una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento, l'uso dell'idrogeno deve rappresentare almeno il 40 per cento dell'input energetico totale dall'inizio della fase operativa dei progetti, almeno il 75 per cento dell'input energetico totale entro il 2032 e il 100 per cento di questo input entro il 2036. I beneficiari non dovranno infinr aumentare la loro capacità produttiva di più del 2 per cento. (Beb)