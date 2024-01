© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima delle ore 16:30, sulla A1 Milano-Napoli sono state temporaneamente chiuse la stazione di Melegnano, in entrata per chi è diretto verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano e lo svincolo di Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna, a causa di una manifestazione in corso sulla viabilità ordinaria. (Com)