Pa: Zangrillo visita sede Formez a Roma, “istituto determinante per modernizzazione”

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, si è recato oggi in visita presso la sede del Formez di Roma. Il ministro, accolto dal presidente, Giovanni Anastasi, e dalla direttrice generale, Patrizia Ravaioli, ha incontrato i dipendenti dell’istituto in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, compresi coloro che si sono collegati via web dalle altre sedi di Napoli e Cagliari. Successivamente – riferisce una nota – si è svolto l’incontro con il Cda e i dirigenti dell’Istituto, alla presenza anche del Capo dipartimento della Funzione pubblica, Marcello Fiori. Al centro degli incontri il “laboratorio Formez” sulla nuova idea di performance e valutazione dei dirigenti e dipendenti pubblici, che il ministro Zangrillo sta promuovendo, e le attività dell’Istituto in tema di digitalizzazione, Pnrr, selezioni pubbliche. Formez ha annunciato di aver formalizzato gli obiettivi 2024, che saranno somministrati ai dirigenti entro il 31 gennaio, in linea con i principi della direttiva ministeriale sia per quanto riguarda le performances che la leadership’. (segue) (Rin)