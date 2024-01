Pa: Zangrillo visita sede Formez a Roma, “istituto determinante per modernizzazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il nuovo statuto, e la nuova organizzazione, abbiamo rilanciato la missione del Formez al servizio dei nostri enti – ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo - che considero determinante per il successo del processo di modernizzazione della Pubblica amministrazione. Sono molto soddisfatto di questo percorso, che dobbiamo ora proseguire per sostenere i nostri enti nell’attuazione del Pnrr, nello sviluppo e nella crescita del Paese”. “Formez si è dotato di una nuova organizzazione orientata al risultato per sostenere le pubbliche amministrazioni nel miglioramento dei servizi ai cittadini e nel rafforzamento della capacità amministrativa – ha spiegato il presidente Formez, Giovanni Anastasi - abbiamo illustrato al ministro, che ringrazio per la visita odierna e per essere sempre a fianco dell’Istituto, quanto fatto negli ultimi sei mesi e la visione del futuro, in particolare nel campo della semplificazione, dell’attenzione verso il capitale umano e gli stakeholders, della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, e nell’impegno per la messa a terra delle grandi opportunità derivanti dal Pnrr. (Rin)