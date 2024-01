Spagna: Errejon nuovo portavoce di Sumar al Congresso dei deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumar ha ufficializzato oggi la nomina del leader di Mas Pais, Inigo Errejon, come nuovo portavoce del gruppo al Congresso dei deputati, in sostituzione di Marta Lois, che ha abbandonato il suo incarico per dedicarsi alla campagna elettorale come candidata alle elezioni galiziane del 18 febbraio prossimo. Lo stesso Errejon ha dichiarato su X che è un "onore" il fatto di aver avuto la fiducia della piattaforma di sinistra guidata dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. "Siamo la forza politica per la crescita della democrazia, la transizione ecologica e la giustizia sociale. Ci assumiamo la sfida di tracciare la rotta per il Paese che verrà", ha aggiunto Errejon.(Spm)