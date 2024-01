Africa: primo ministro Eswatini, Europa "partner di cui il continente ha bisogno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La modernizzazione dell’Africa non è una scelta ma una strada obbligata, perché la popolazione molto giovane aspira a vivere in un Paese moderno, e su questo l'Europa potrebbe essere "il partner di cui il continente ha bisogno". Lo ha detto il primo ministro di Eswatini, Russell Dlamini, nel corso del suo intervento alla quinta edizione dell’European Corporate council su Africa e Medio Oriente (Ecam) in corso a Roma. L'Europa potrebbe avere un ruolo rilevante, ha continuato, "soprattutto nei settori della salute e degli investimenti". Il premier ha sottolineato il ruolo di questi ultimi nello sradicamento di poliomielite, Hiv e malaria. "Ciò che è successo con queste malattie evidenzia il ruolo necessario delle partnership tra istituzioni", ha affermato Dlamini, proponendo di regolare con accordi formali le migrazioni o gli scambi di medici. "Siamo convinti dell'efficienza e dell'efficacia della cooperazione", ha concluso. (Res)