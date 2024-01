Caso Salis: Gubitosa (M5s), Lollobrigida e Tajani ministri per caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del ministro Lollobrigida, che dice di non aver visto le immagini di Ilaria Salis in catene e quindi di “non poterle commentare”, e quelle di Tajani, che “non ne sapeva niente”, confermano come si tratti di due ministri per caso, che non tutelano in alcun modo gli interessi italiani. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 stelle. “Questa vicenda è estremamente grave, perché denota l'inumanità del governo Orban, ma anche il lassismo di quello italiano, che non fa che parlare del pandoro di Ferragni, dei rave, dei ragazzi che imbrattano delle opere d'arte e delle vittorie tennistiche. I cittadini italiani sono stufi della continua propaganda di questo esecutivo, Giorgia Meloni venga in Aula e ci dica cosa sta succedendo a Ilaria Salis", aggiunge. (Rin)