- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha corretto in ribasso le previsioni di crescita della Germania per il 2024 e il 2025, portandole rispettivamente allo 0,5 e 1,6 per cento. In entrambi i casi, si tratta di una revisione di 0,4 punti percentuali dalle precedenti stime di ottobre 2023. (Geb)