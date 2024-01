Lombardia: Di Marco (M5S), nomine vertici Trenord non siamo scambio poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle nomine dei vertici Trenord previste nei prossimi mesi, “noi non vorremmo che questo tema si riducesse solo a uno scontro che riguarda le poltrone”. Lo ha affermato Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, a margine della seduta consiliare. “Noi abbiamo bisogno di un cambio di governance di Trenord che non riguarda solo il nome, solo le targhette ma che deve invece riguardare il modo di intendere la mobilità pubblica e sostenibile in questo territorio”, dove negli ultimi anni “si è privilegiato dal punto di vista politico l’investimento su autostrade inutili, e quindi la mobilità su gomma e non sono stati fatti investimenti sufficienti in termini di trasporto ferroviario”. Secondo Emilio Del Bono, vicepresidente del consiglio regionale e consigliere Pd, “non ci deve essere la volontà di Fratelli d'Italia di mettere un uomo a loro vicino in sostituzione dell'amministratore delegato di Trenord. Il tema non è il colore politico di chi va lì ma sono le performance e gli obiettivi oggettivi e trasparenti che interessano ai cittadini”, ha concluso Del Bono. (Rem)