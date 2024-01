Milano: ex compagna di Caffo in aula, strangolamenti e violenze ripetute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una lunga udienza di quasi quattro ore, davanti ai giudici del collegio della quinta sezione penale, Carola Provenzano, ha raccontato gli episodi denunciati nel luglio 2022 che hanno dato il via all'inchiesta contro l'ex compagno, Leonardo Caffo. Le accuse dalle quali dovrà difendersi il filosofo e scrittore 35enne sono di maltrattamenti aggravati e lesioni aggravate. Questa mattina la donna ha descritto il loro incontro, avvenuto nel 2018 e la loro relazione, che ha portato alla gravidanza di lei e a quello che è stato descritto come un "atteggiamento da subito diverso" dell'uomo. Caffo è stato descritto come "infastidito dalla sofferenza" portata dalla gravidanza e particolarmente violento. Dapprima verbalmente, con insulti che variavano da "materasso", per descrivere il fisico della giovane, fino a sfociare nelle più pesanti minacce "ti prendo a calci fino a farti abortire". (segue) (Rem)