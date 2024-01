Milano: ex compagna di Caffo in aula, strangolamenti e violenze ripetute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle parole ai fatti visto che - come raccontato dalla donna - sono stati poi diversi gli episodi anche di natura fisica: schiaffi al viso, tentativi di strangolamento, spinte dalle scale e calci, sfociati fino allo schiantare la testa della donna contro un finestrino a seguito di una scenata di gelosia e addirittura la rottura di un dito della mano. "Mi vergogno di quello che è successo, sarò io la tua mano" era stata poi una dedica scritta su un libro dall'imputato per scusarsi con lei dell'episodio. Caffo avrebbe addirittura confessato a dei conoscenti di voler "confondere e successivamente gettare dal balcone" la donna, che a suo dire sarebbe stata capace di un suicidio agli occhi dell'opinione pubblica. La difesa dell'imputato, attraverso delle chat, ha poi cercato di dimostrare la reciprocità di alcuni insulti, oltre che di una spinta ricevuta dallo stesso che in un messaggio della chat tra i due è stata definita "pugno". Nella prossima udienza, a fine febbraio, dovrebbe essere sentito in tribunale l'imputato. (Rem)