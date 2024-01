Veneto: Ance Rovigo-Treviso promuovere sostenibilità e sicurezza nelle costruzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ance di Rovigo e Treviso ha adottato il codice di condotta volontario 'Cantiere Impatto Sostenibile'. Il provvedimento è stato presentato oggi, a Treviso e l'adozione è stata possibile dopo la stipula di un accordo fra la Sezione Autonoma Ance Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est, che rappresenta quasi 200 imprese, e Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza che nei mesi scorsi ha lavorato sul documento. Come riporta la nota stampa, "Cis Cantiere Impatto Sostenibile è un codice di condotta volontario che prevede una serie di comportamenti e di impegni che le imprese sottoscrittrici si impongono di implementare in ottica di sostenibilità, agendo nei vari settori Esg per la decarbonizzazione, tutela dell'ambiente, legalità, regolarità del lavoro, sicurezza, per il sociale e il rispetto della catena di fornitura, nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa". "Il programma volontario che Ance Rovigo Treviso propone alle imprese associate ha una duplice valenza – ha spiegato la presidente di Ance Rovigo e Treviso, Paola Carron - da un lato traccia, per le imprese che approcciano i temi della sostenibilità, un percorso lungo il quale andare a sviluppare azioni concrete per diventare effettivamente sostenibili, dall'altro valorizza l'impegno e la volontà delle imprese che su questi temi sono già attive, ma faticano a mettere a sistema le azioni implementate e soprattutto non le comunicano all'esterno. Per una verifica puntuale degli impegni saranno coinvolti anche gli esperti degli organismi bilaterali in capo alla Cassa Edile Ceiv presente a Treviso come a Rovigo. Il riconoscimento del logo "Cantiere Impatto Sostenibile" nelle sue tre graduazioni è la sintesi degli impegni e delle azioni che le imprese sottoscrittrici intendono perseguire". (Rev)