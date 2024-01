Russia: Fmi rivede al rialzo al 2,6 per cento stime crescita Pil nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto in rialzo le stime per la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) in Russia nel 2024. Secondo il nuovo rapporto sulle prospettive economiche globali del Fmi, si prevede che il Pil russo crescerà del 2,6 per cento, l'1,5 per cento in più rispetto alle stime rilasciate nell'ottobre del 2023. Nel 2025 si aspetta che il Pil crescerà del 1,1 per cento, con un aumento dello 0,1 per cento rispetto al rapporto precedente. (Rum)