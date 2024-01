© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 l'economia della Francia crescerà dell'1 per cento, per poi passare all'1,7 per cento nel 2025. E' quanto emerge dal rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) sulle prospettive economiche globali. Per il 2023 la crescita era stimata allo 0,8 per cento. (Frp)