Caso Salis: Bonetti (Azione-Per), Meloni riferisca in Aula

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Ilaria Salis "è una cittadina italiana, cittadina europea, una giovane donna di cui sono stati lesi i diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione e che sono alla base del diritto internazionale ed europeo. Le immagini che ieri hanno fatto il giro del mondo pretendono un'azione da parte del governo italiano e della presidente Meloni". Lo ha affermato la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew alla Camera, Elena Bonetti, intervenendo in Aula. "Ricordo quando la presidente Meloni è venuta in aula a dirci di stare tranquilli e che ha ottimi rapporti con Orban - ha continuato la parlamentare -. Non ci interessano i suoi buoni rapporti: il governo italiano è chiamato a difendere i diritti di una cittadina italiana, ma ancor più a farsi voce in Europa perché i diritti fondamentali vengano riconosciuti e tutelati per tutte le cittadine e tutti i cittadini europei. Questo è mancato ed è mancato nel silenzio pubblico di una premier che non è intervenuta. Chiediamo - ha concluso Bonetti - che la presidente Meloni riferisca in Aula in merito a quanto è accaduto e su cosa intenda fare il governo italiano per pretendere che l'Europa imponga all'Ungheria di essere uno Stato che rispetti i principi fondamentali su cui l'Europa si è costituita e vuole continuare a costituirsi". (Rin)