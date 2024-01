Agricoltura: Patuanelli (M5s), taglio Transizione 4.0 scelta che pagheremo a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i tanti tagli che sono stati imposti al mondo delle imprese dal governo Meloni, il peggiore, quello che porterà le maggiori conseguenze sul lungo termine, è stato il depotenziamento di Transizione 4.0. Così su Facebook il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli. “È stato il più grande investimento che avevamo progettato nel Pnrr, usando i crediti d'imposta al posto di super e iper-ammortamento per estendere i benefici degli incentivi a tutte le aziende. Comprese ovviamente quelle agricole; prima ne erano ingiustamente tagliate fuori. Una misura che aveva un moltiplicatore economico certo e che consentiva agli agricoltori d'investire. Era maggio 2022 quando l'Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano e dell'Università degli Studi di Brescia consegnava un report sorprendente, che certificava una crescita del mercato dell'agricoltura 4.0 del +196 per cento e un volume d'affari che arrivava a toccare gli 1,6 miliardi di euro. Perché si sono volute tarpare le ali al mondo delle imprese resterà, per me, il più grande mistero di questo governo", aggiunge. (Rin)