Kazakhstan: pronto l’invio di 139 caschi blu sulle Alture del Golan

- Il Kazakhstan invierà 139 caschi blu sulle Alture del Golan, tra Siria e Israele, parte di un più ampio impegno che vedrà il Paese centrasiatico contribuire con 430 uomini alle missioni delle Nazioni Unite nei teatri di guerra. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kazinform”, secondo cui il primo contingente di “peacekeeper” resterà nella regione del Golan per dodici mesi. Secondo il ministero della Difesa di Astana, nel caso in cui il numero dei caschi blu venga aumentato sarà approvato un nuovo decreto da parte del parlamento. Il Kazakhstan contribuirà alla Forza di osservazione per il disimpegno dell’Onu (Undof) tra Siria e Israele, all’Organizzazione per la supervisione della tregua (Untso) tra Palestina e Israele, alla Missione Onu in Sud Sudan (Unmiss) e alla Forza di sicurezza ad interim per Abyei (Unisfa) in Sudan. (segue) (Res)